آداب الإسكندرية تستجيب للطلاب وتفتح باب التحويل بين الأقسام الداخلية

قررت إدارة كلية الآداب جامعة الإسكندرية فتح باب التحويل بين الأقسام الداخلية للكلية لمدة 10 أيام بداية من الاثنين المقبل وحتى 17 أكتوبر الجارى، مع خفض التنسيق للأقسام التى لا تشترط معايير معينة للالتحاق بها.

ويأتى قرار الكلية استجابة لمطالب الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى بالأقسام المختلفة بعدما احتشد الطلاب الرافضين لنتيجة التنسيق أمام مكتب عميد الكلية الدكتور اشرف فراج اليوم السبت.

ونجحت إدارة الجامعة فى احتواء غضب الطلاب من خلال تشكيل وفد من بينهم للاجتماع مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور عباس سليمان.

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