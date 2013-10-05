الإحصاء:59% نسبة المشتركين فى التأمينات الاجتماعية..و67%لديهم عمل ثابت

اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية خلال العام الماضى بلغت 59.8% من جملة العاملين بأجر، لترتفع هذه النسبة إلى 84.3% بين الإناث مقابل 54.5% للذكور.

وأوضح الإحصاء- فى بيان له اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام- أن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، تتضمن عددا من العناصر أهمها استمرارية العمل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.

وأضاف أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى، ارتفعت لتصل إلى 97% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 96% ثم العاملون بالقطاع الاستثمارى 86.8%، فى حين سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 12.7 فقط.

ولفت إلى أن 67.5% من العاملين بأجر يشتغلون فى عمل ثابت، لترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 85.5% بين الإناث مقابل 63.6% للذكور، وأن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى استحوذت على أعلى نسبة لتسجل 94.5% يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.7%، بينما استحوذ القطاع الخاص خارج المنشـآت على أقل نسبة للعاملين فى العمل الدائـــم فى بنسبة 19.9%.

وأشار إلى أن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2012، أظهرت أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى «قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر» بلغت 48.4% من إجمالى السكان على مستوى الجمهورية.

وأضاف الجهاز أن البيانات أظهرت التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى لتبلغ 74.1% للذكور مقابل 22.4% للإناث، لترتفع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، ما يظهر أن التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.

> وأوضح الإحصاء أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى سجلت 50.5% من جملة العاملين بأجر، لترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 79.1% مقابل 44.3% بين الذكور.

ونوه عن أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فــى القطاع الحكـومى زادت لتصل إلى 95.8% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3%، ثم الاستثمارى بنسبة 68.9%، و26% بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص خارج المنشـآت أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.8% فقط من جملة العاملين بأجر.

> جدير بالذكر أن اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام يوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق، وتأكيد عزم العاملين والنقابات فى العالم، للوقوف كصف واحد للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين، وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.