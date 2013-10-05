وزير الصناعة: قريبا افتتاح مصنع إنتاج الفايبر جلاس بـ200 مليون دولار

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة عن قرب انتهاء إنشاء وافتتاح مصنع جديد لإنتاج الفايبر جلاس، باستثمارات صينية تبلغ 200 مليون دولار، خلال المرحلة الأولى من إنشائه.

ولفت الوزير إلى أن المصنع الجديد، والذى من المقرر أن يتم افتتاحه فى غضون شهرين، سيتيح 600 فرصة عمل وسيتم تدريب العاملين على استخدام أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا المجال حيث تم بالفعل إيفاد 100 عامل مصرى للحصول على دورات تدريبية فى الصين، ليقوموا بنقل خبراتهم إلى بقية العاملين فى المشروع الجديد الذى سيعمل على الاستفادة من الرمال المصرية فى تصنيع الفايبرجلاس، مما يؤهل مصر لتكون ضمن أكبر 3 دول منتجة للفيبرجلاس على مستوى العالم بعد أمريكا والصين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بسفير الصين بالقاهرة، حيث بحث معه سبل دعم التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وكذا تعزيز وتنمية الاستثمارات الصينية فى مصر، وذلك بحضور كل من الوزير مفوض تجارى محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى والملحق التجارى بالسفارة الصينية بالقاهرة.

وقال الوزير "إن الحكومة حريصة على تعميق آفاق التعاون المشترك بين مصر والصين وكذلك تنمية وزيادة الاستثمارات الصينية فى السوق المصرى حيث بلغ إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر 8.3 مليار دولار خلال الأعوام (2007- 2012) تتركز فى قطاعات المشروعات الصناعية والإنشائية والخدمات، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاح 4 مشروعات صينية جديدة فى مصر بإجمالى استثمارات تتعدى 300 مليون دولار".

ودعا عبدالنور رجال الأعمال الصينيين لزيادة استثماراتهم فى مصر، مؤكداً حرص الحكومة على تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لزيادة انسياب وتدفق رؤوس الأموال الصينية للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير ضرورة تنشيط اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة والمقرر عقد اجتماعاتها فى القاهرة قريبا بهدف تعزيز التبادل التجارى وتحسين الميزان التجارى بين البلدين، وتحقيق أقصى استفادة من إمكانات البلدين الاقتصادية وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الصينى ليقوم بدور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة عبر إقامة المزيد من الشراكات وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الصينية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين وزارة الصناعة ونظيرتها الصينية فى سبتمبر 2010 فى مجال تنمية التعاون الصناعى التكنولوجى، خاصة وأن الصين تتميز بخبرات كبيرة فى مجال دعم ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن معظم الشركات العاملة فى السوق الصينى شركات صغيرة ومتوسطة وقد لعبت دورا كبيرا فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه أوضح سونج إيقوه سفير الصين بالقاهرة وجود برامج تدريب مشتركة بين الجانبين المصرى والصينى تقام بشكل سنوى، لافتا إلى حرص الصين على تقديم تسهيلات بنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر على هيئة قروض ميسرة سواء باستثمارات صينية خالصة أو باستثمارات مشتركة مع الجانب المصرى.

كما أكد حرص بلاده على دفع وتنمية العلاقات المصرية الصينية وزيادة آفاق التعاون الاقتصادى، خاصة وأن مصر تعد ثالث أبرز شريك تجارى للصين فى إفريقيا، حيث ارتفعت معدلات التبادل التجارى بين البلدين بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية من 6.2 مليار دولار فى عام 2008 وصولا إلى 9.5 مليار دولار فى عام 2012، لافتا أن هذا الرقم مازال محدودا ولا يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.

وأضاف "إن الصادرات المصرية للصين قد شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام بنسبة كبيرة تركزت معظمها فى المواد البتروكيماوية، مشيرا إلى رغبة الصين فى تعميق أواصر التعاون من خلال الدخول فى المزيد من الشراكات فى مشروعات تنموية مستدامة مع مصر خاصة فى المجالين الصناعى والزراعى، اللذين سينعكسان تباعا على حجم التبادل التجارى بين البلدين".