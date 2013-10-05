وزير القوى العاملة يستعرض مع نظيره العراقى مستحقات المصريين بالعراق

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

استعرض كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، خلال اجتماعه مع نصار الربيعي، وزير العمل العراقي، مستحقات العمالة المصرية المعروفة بالمعاشات التقاعدية والتي توقف صرفها إبان الحرب العراقية، إضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد أبوعيطة، فى بيان له اليوم، بجهود الوزير العراقي الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، من أجل إنهاء هذا الملف الذي طال انتظار المستحقين له كثيرًا خاصة وـن الوزير العراقي، حرص على اصطحاب وفد من وزارة العمل العراقية المسؤول عن هذا الملف للتشاور مع مسؤولي الملف بوزارة العمل المصرية حول بعض الأمور الفنية.

وأكد أبوعيطة للوزير العراقي، أن المكتب العمالي المصري ببغداد سيتم عودته للعمل قريبًا لرعاية العمالة المصرية المتواجدة بالعراق ، وسيتم أيضًا تكليف المستشار العمالي للعمل بالمكتب قبل نهاية هذا العام.

من جانبه، أكد الربيعي أن مجمل هذه المستحقات والتي تبلغ 60 مليون دولار، تم تجميع بيانات مستحقيها بوزارة العمل العراقية ، وأنه يتم الآن مطابقة البيانات الواردة للمستحقين من وزارة العمل المصرية مع تلك البيانات المتوفرة بوزارة العمل العراقية، وأنه سوف يتم تحويل هذه المبالغ فور الانتهاء من مطابقة البيانات.

بدوره ، أكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن السيد كمال أبوعيطة، اطمأن من الوزير العراقي على مجمل أوضاع العمالة المصرية المتواجدة حاليًا بالعراق، وكذا الاحتياجات المستقبلية من العمالة المصرية المدربة من خلال شركات مصرية سوف تساهم فعليًا في عمليات إعادة الإعمار.