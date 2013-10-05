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15 إطلالات لهازال بطلة "فريحة"

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15 إطلالات لهازال بطلة "فريحة" 15 إطلالات لهازال بطلة "فريحة"

"فريحة" ليس الدور الوحيد الذي تعرّفنا من خلاله على الممثلة التركية الشابة هازال كايا Hazal Kaya، فهي قد أطلّت علينا بأدوار أخرى كان أبرزها دور "نهال" في العشق الممنوع. ومن خلال أدوارها المتعدّدة، استطاعت هازال أن تدخل الى قلوب الناس بفضل رقتها وحسن طلّتها. وما يميّز إطلالات هازال هو هذا التنوّع الواضح في خياراتها. فهي حيناً تطل بأزياء شبابية تعكس براءتها وطفولتها، وأحياناً أخرى تظهر بخيارات كلاسيكية جريئة، تظهر معها امرأة ناضجة. وعلى الرغم من أن النمط الشبابي يليق بها كثيراً، لا تخلو إطلالاتها الكلاسيكية من لمسة الأنوثة التي تبهرنا أيضاً.
إليك 15 إطلالات متنوعة لهازال، أي إطلالة تعجبك أكثر؟

 

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