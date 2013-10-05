أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة علماء مصر تطالب وزارة الداخلية بحماية الجامعات

Google+ Print
نقابة علماء مصر تطالب وزارة الداخلية بحماية الجامعات نقابة علماء مصر تطالب وزارة الداخلية بحماية الجامعات

طالبت نقابة علماء وزارة الداخلية بالتدخل لحماية الجامعات فى وقت الاعتداءات والتجاوزات، وذلك بموجب قانون حماية المنشآت، كما أكدت على منع العمل السياسى داخل الجامعات، دون الحاجة للمطالبة بعودة الحرس الجامعى أو غيره.

كما أوصت نقابة علماء مصر، فى نهاية المؤتمر حول أمن الجامعات، بالبدء فوراً فى وضع معايير إدارية وعلمية لانتخاب القيادات الجامعية، خاصة بعد أن أثبتت أحكام القضاء بطلان ما تم من انتخابات.

واتفق الأعضاء المشاركون فى الندوة على عدم وجود أمن مدرب وجاهز لحماية الجامعات، وأن هناك عدداً من القيادات الجامعية لا تستطيع تولى مهام المنصب بسبب نقص الإماكنيات أو لانتمائهم السياسى، مؤكدين أن ثورة 25 يناير لم تصل الجامعات بعد، حيث غابت أى قرارات ثورية حقيقية بالجامعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي»

فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي»

«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب

«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك

المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك