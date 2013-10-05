نقابة علماء مصر تطالب وزارة الداخلية بحماية الجامعات

طالبت نقابة علماء مصر وزارة الداخلية بالتدخل لحماية الجامعات فى وقت الاعتداءات والتجاوزات، وذلك بموجب قانون حماية المنشآت، كما أكدت على منع العمل السياسى داخل الجامعات، دون الحاجة للمطالبة بعودة الحرس الجامعى أو غيره.

كما أوصت نقابة علماء مصر، فى نهاية المؤتمر حول أمن الجامعات، بالبدء فوراً فى وضع معايير إدارية وعلمية لانتخاب القيادات الجامعية، خاصة بعد أن أثبتت أحكام القضاء بطلان ما تم من انتخابات.

واتفق الأعضاء المشاركون فى الندوة على عدم وجود أمن مدرب وجاهز لحماية الجامعات، وأن هناك عدداً من القيادات الجامعية لا تستطيع تولى مهام المنصب بسبب نقص الإماكنيات أو لانتمائهم السياسى، مؤكدين أن ثورة 25 يناير لم تصل الجامعات بعد، حيث غابت أى قرارات ثورية حقيقية بالجامعات.