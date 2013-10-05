الخارجية: 14 مستشارا لكافة القطاعات من بينهم شئون إسرائيل و11 سكرتير أول لشئون القنصلية

أصدر وزير الخارجية نبيل فهمى حركة التسكين الدبلوماسى الجديدة بديوان الوزارة، والتى تشمل تعيين كل من المستشار محمد شوقى أمين، مديراً لشئون القنصلية للمواطنين، ومستشار حاتم حسوبه، مديراً لشئون الإرهاب الدولى، ومستشار وائل محمد نصر الدين، مديراً لشئون حقوق الإنسان ومستشار إيهاب مصطفى فهمى، مديراً لشئون الاتحاد الأوروبى والمشاركة الأورومتوسطية ومستشار نميرة نجم، مديراً لوحدة الفساد ومستشار هايدى سرى، مديراً لشئون التعاون الدولى للتنمية ومستشار نرمين الظواهرى، مديراً لشئون دول الاتحاد الأوروبى ومستشار أسامة رضوان، مديراً شئون دول المغرب العربى مستشار أحمد عادل السماوى، مديراً لشئون دول غرب أفريقيا ومستشار محمد مصطفى عرفى، مديراً لشئون جامعة الدول العربية ومستشار أحمد حمدى بكر، مديراً لشئون دول الاتحاد الأوروبى ومستشار داليا فايز غبريال، مديراً لشئون دول شرق آسيا ومستشار نرمين عفيفى، مديراً لشئون المنظمات غير الحكومية ومستشار أسامة ثرون أرمانيوس، مديراً لشئون دول الأسيان ومستشار نيفين الحسينى، مديراً لشئون إسرائيل.

كما تضمنت حركة التسكين أيضاً كلاً من سكرتير أول أيمن ثروت أمين، مديراً لشئون البيئة وسكرتير أول خالد محمد حسام، مديراً لوحدة الترشيحات وسكرتير أول أحمد الشندويلى، مديراً لشئون سوريا ولبنان وسكرتير أول أحمد محمد عيد، مديراً لشئون جنوب السودان وسكرتير أول سلوى إبراهيم الموافى، مديراً لشئون دول مجلس التعاون الخليجى واليمن وسكرتير أول رشا سليمان، مديراً لشئون السودان وسكرتير أول محمد شحات، مديراً لوحدة القرصنة والجريمة المنظمة وسكرتير أول حنان شاهين، مديراً لشئون دول الاتحاد الأوروبى وسكرتير أول منى عرفة، مديراً لشئون دول جنوب آسيا وسكرتير أول أحمد حسين شعبان، مديراً لوحدة الاقتصاد المصرى وقطاع الأعمال وسكرتير أول محمد عمر الفقى، مديراً لشئون العراق والأردن.