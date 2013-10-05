الانتهاء من أعمال الكهرباء بمشروع "ابنى بيتك" بمدينة 6 أكتوبر

أكد وكيل وزارة الإسكان المهندس محمد نبيه، أن أعمال كهرباء المنازل بجميع مناطق مشروع (ابنى بيتك) بمدينة 6 أكتوبر قد انتهت، وجارٍ حالياً الانتهاء من إنارة الشوارع.

وطالب وكيل الوزارة، فى تصريح له اليوم، المستفيدين بمشروع (ابنى بيتك) بالمدينة بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء للتعاقد على إدخال التيار الكهربائى، لافتاً إلى أن أى مستفيد تواجهه أية مشكلة أو عقبة عليه الرجوع إليه شخصيا أو إلى رئيس جهاز المدينة وستحل المشكلة على الفور فهناك تعليمات مشددة من الوزير بالتيسير على المستفيدين وحل مشكلاتهم وهناك تنسيق مع جميع القطاعات الخدمية لتنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن أعمال الرصف الأسفلتى مستمرة فى المنطقة الثالثة بالمشروع وسيتبعها بنفس التعاقد المناطق الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

وأوضح أنه عقد اجتماعا فى المنطقة السادسة بالمشروع لمتابعة قيام الشركة المنفذة للمرافق بالالتزام بالمواعيد المحددة والتأكيد على ضرورة زيادة معدلات الأداء والعمل على مدى اليوم وسيتم عقد اجتماع آخر الأربعاء المقبل بحضور رئيس الشركة بالموقع لدفع مسيرة العمل.

يذكر أن وزير الإسكان والمرافق المهندس إبراهيم محلب قد كلف وكيل الوزارة المهندس محمد نبيه بمتابعة توصيل المرافق لمشروع (ابنى بيتك) بمدينة 6 أكتوبر.