وزير الزراعة: الفلاح قدم أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل مصر

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبو حديد، أن الفلاح قدم أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل مصر، سواء فى ميادين الإنتاج وتوفير الأمن الغذائى أو فى ميادين المعارك مثل حرب أكتوبر المجيدة التى سطرت فيها القوات المسلحة هذا النصر العظيم بأحرف من نور سيظل يذكرها العالم على مر الأجيال والتاريخ.

وقال أبو حديد - فى كلمة ألقاها اليوم أمام احتفالية تكريم الفلاحين المتميزين - إن "تضحيات القوات المسلحة جاءت من خلال أبناء مصر وهم أبناء الفلاحين وهم عماد الوطن فى الدفاع عنه وجزء من نسيج هذا الشعب العظيم"، مشيرا إلى الدور المهم والبارز الذى يقوم به فلاحو مصر فى توفير الغذاء والمواد الخام للصناعة.

وأشار إلى برامج التنمية الزراعية التى تعكف عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال إستراتيجيتها الزراعية حتى عام 2030، والتى نعمل سويا لتحقيق الأمن الغذائى لمصر.

ونبه إلى أهمية تكريم الفلاحين المتميزين فى زيادة الإنتاجية الزراعية باعتبارها جزءا من سياسة الوزارة التى يتم العمل على انتهاجها حاليا، والتى تهدف إلى الوصول للفلاحين فى أراضيهم وتغيير الأسلوب الروتينى، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته المباشرة إلى كل قيادات الوزارة من أجل التواجد فى الحقول وأن يكون الوزير معهم وسط المزارعين من أجل حل مشاكلهم.

وأضاف أن "الوزارة حريصة على توجيه كل دعمها وفكرها لخدمة الفلاح والبحث العلمى من أجل دعم ومساندة فلاحى مصر الذين يستحقون منا كل التقدير والعرفان إلى دروهم العظيم فى التنمية الزراعية لمصرنا الحبيبة، يساعدنا فى ذلك كل الاتحادات والنقابات المعنية بالفلاحين".

وشدد أبو حديد على أن الوزارة تتبنى دعم شباب الباحثين وإعداد جيل قيادى جديد يستطيع أن يتولى المسئولية، قائلا: إننا "فى مرحلة بناء نحتاج فيها إلى سواعد شبابنا الأكفاء".

وقام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد ذلك بتوزيع الجوائز على الفلاحين المتميزين وهم: الشحات عبد الرازق على وحصل على جائزة التفوق فى إنتاج القمح، سامى رأفت عبد المعطى حصل على جائزة التفوق فى إنتاج الذرى الشامى، محمد المتولى السيد المتولى حصل على جائزة التفوق فى إنتاج القطن، منصور منصور سلطان مكى وفاز بجائزة إنتاج قصب السكر، حفظى محمود أحمد محمود فى إنتاج بندر السكر، كما تم توزيع عقود الأراضى على أسر شهداء سيناء الحبيبة بواقع 5 أفدنة لورثة كل شهيد.

وشارك فى الإعداد وحضور الحفل اتحادات التعاون الزراعى والجمعيات الزراعية وكبار المنتجين والمتميزين فى مختلف قرى مصر وفى سيناء والنوبة.