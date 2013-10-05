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وجبات مقترحة في مرحلة الفطام

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وجبات مقترحة في مرحلة الفطام وجبات مقترحة في مرحلة الفطام

ينصح خبراء التغذية بأن يتناول الطفل في المتوسط من 5 إلى 7 وجبات يومياً بالتدرج من سن 6 أشهر وحتى عامين وهو سن الفطام. ومن الوجبات المقترحة لهذا العمر، هي:

1- اللبن الزبادي منزوع الدسم، وتضاف إليه ملعقة من العسل حسب رغبة الطفل.
2- المهلبية (200 ملل من الحليب خالي الدسم + 3 ملاعق نشا).
3- أرز بالحليب؛ ويتكون من 250 ملل من (الحليب خالي الدسم + 3 ملاعق نشا + ملاعق أرز مسلوق).
4- الأغذية الجاهزة والمخصصة للأطفال في هذه المرحلة.
5- بعد 8 أشهر يُعطى كميات تدريجية من البيض المسلوق أو الجبن الأبيض.
6- خليط الخضراوات المسلوقة والتي يُفضل أن تكون من الجزر والكوسة والبطاطس والبسلة والسبانخ. تنظف ثم توضع في لتر من الماء وتترك لتنضج، ثم تصفّى وتهرس، ويُنصح بإضافة 100 غرام من صدر الدجاج، مع إضافة قليل من الملح لتحسين المذاق بدءاً من الشهر السابع أو الثامن.
7- لا ينصح الأطباء بإعطائه الفاكهة المهروسة قبل الخضراوات أو الزبادي لمذاقها الطيب الحلو، والذي يؤدي إلى عدم تقبل أغلبية الرضع لتناول الخضراوات أو أنواع الأطعمة الموصى بها في هذه المرحلة.
8- يفضّل الأطباء تأجيل وجبة الفول إلى قرب نهاية العام الثاني؛ بسبب معاناة بعض الأطفال من حساسية الفول ما يسبب لهم أنيميا حادة وخطيرة، أما إذا ثبت عدم حساسية الطفل للفول، فمن الممكن تناوله منذ بداية الشهر السادس.

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