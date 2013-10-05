مدرب أهلي جدة: سيزار تم استهلاكه

برر البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لأهلي جدة، استبداله لاعبه البرازيلي برونو سيزار أمام الاتحاد بأن اللاعب أعطى كل ما عنده.

وقال بيريرا عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 يوم الجمعة "سيزار كان مصابا، وخلال الدقائق التي لعبها قدم كل ما عنده، ولذا لزم استبداله بلاعب آخر حتى يكون أكثر حيوية منه".

وتابع بيريرا "كنا الأفضل فنيا وقدمنا مباراة قوية وكبيرة، أضعنا العديد من الفرص التي لو سجلنا بعضها لحققنا الفوز".

وأشاد بيرير بالمستوى الذي قدمه لاعبه مارسينو، مؤكدا أنه الأفضل من وجهة نظره كمدرب، حيث قام بكل الأدوار المنوطة به.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد عشر نقاط متقدما بفارق الأهداف عن الاتحاد الخامس.