أهلي جدة يعرض ضم الراهب من النصر بدون مقابل

عرض أحد أعضاء الشرف في أهلي جدة على نظيره في نادي النصر شراء المهاجم حسن الراهب خلال فترة الانتقالات الشتوية دون مقابل، على أن يتحمل الأهلي بقية المستحقات المتراكمة على إدارة النصر للاعب والبالغة 3.4 مليون ريال.

وأشار مصدر إلى صحيفة الاقتصادية، إلى أن الأهلي في حاجة لمهاجمين حيث يعاني نقصا في هذه الخانة نظرا للإصابات المتكررة لفكتور سيمويس مهاجم الفريق إضافة إلى رحيل عيسى المحياني وبدر الخميس والعماني عماد الحوسني.

وكان غياب الراهب عن المشاركة في تدريبات النصر قد أثار تساؤلات عديدة في الفترة الأخيرة خصوصاً أن اللاعب قدم للنصر في فترة الانتقالات الشتوية بطلب من الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب الفريق.

وهو الغياب الذي تم تفسيره برفض اللاعب المشاركة إلا عقب الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى فريقه.