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الجارديان: الفيفا تتخذ من حر قطر غطاء لأزمة العبودية والاستبداد

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الجارديان: الفيفا تتخذ من حر قطر غطاء لأزمة العبودية والاستبداد الجارديان: الفيفا تتخذ من حر قطر غطاء لأزمة العبودية والاستبداد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن أزمة حرارة الجو فى قطر ليست أكثر من غطاء لمشكلة أكبر يتجنب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحديث فيها، ففى مقال لمارينا هايد على صفحة الرأى بالصحيفة البريطانية، قالت الكاتبة، إن أكبر خدعة للفيفا هو محاولة تلخيص مساوئ إقامة نهائيات كأس العالم فى الحرارة المرتفعة فى فصل الصيف، وتضيف أن ما يهم أعضاء الفيفا هو تأثير تنظيم كأس العالم فى فصل الشتاء، على الجدول الزمنى لدورى أبطال أوروبا.

وتقول الكاتبة "لا يسعنى أن أستوعب تلك المفاجأة الناتجة عن تسريبات للقاء أعضاء الفيفا فى زيوريخ هذا الأسبوع، والتى تشير إلى أنهم سيلتزمون بإقامة بطولة 2022 فى قطر، وليس إعادة التصويت المشكوك فيه الذى يسمح لدولة بفرصة أخرى.

وتضيف أن الفيفا ليست أكثر من هيئة طفيلية، تنزل على بلد مضيف كل أربعة أعوام لتحصل على مليارات من الأرباح معفاة الضرائب وتدوس على قوانينها ومبادئها من أجل هذه الأموال.

وتشير إلى أنه فى تصريح تقشعر له الأبدان قال جيرون فالك، الأمين العام للفيفا، فى أبريل الماضى: "إن ضعف الديمقراطية أحيانا ما يكون أفضل لتنظيم كأس العالم"، وهو تصريح عبثى ينتقص من هدف كرة القدم على تحسين وضع العالم.

ووفق فولكة فإنه "عندما يكون لديك رئيس دولة قوى جدا يمكنه أن يقرر، كما سيفعل بوتين فى 2018، فإنه هذ يكون أسهل علينا كمنظمين من بلد مثل ألمانيا حيث نضطر للتفاوض على مختلف المستويات".

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مصر 365