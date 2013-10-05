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مقتل مراسل ومصورة قناة الشرقية الفضائية إثر هجوم مسلح وسط الموصل

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مقتل مراسل ومصورة قناة الشرقية الفضائية إثر هجوم مسلح وسط الموصل مقتل مراسل ومصورة قناة الشرقية الفضائية إثر هجوم مسلح وسط الموصل

أعلنت الجمعة العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، اليوم، عن مقتل مراسل ومصور قناة الشرقية الفضائية على يد مسلحين مجهولين، وسط مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، على بعد نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال الناطق الإعلامى باسم الجمعية ناظم العكيلى فى بيان صحفى تلقى، مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد نسخة منه، إن مسلحين مجهولين قاموا صباح اليوم السبت باقتحام سوق السرج خانة بمدينة الموصل، وأطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت على مراسل ومصور قناة الشرقية أثناء تنفيذهم لواجبهم الإعلامى، مما أدى إلى مقتلهما فى الحال.

وأضاف العكيلى، أن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وفى الوقت الذى تعبر فيه عن غضبها العميق واستنكارها الشديد لهذا العمل الجبان فإنها تؤكد قلقها البالغ من أوضاع الصحفيين والإعلاميين فى العراق أثناء تأديتهم لعملهم الصحفى، وارتفاع عدد حالات انتهاكات الحقوق والحريات الصحفية، مشيرا إلى حق الصحفيين فى الوصول إلى المعلومات وأماكن الأحداث.

وتابع الناطق باسم الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إن الجمعية تطالب المحلية فى محافظة نينوى والجهات الأمنية ذات العلاقة بسرعة التحرك لتقصى الحقائق عن الحادث والإسراع فى كشف دوافعه والجهات التى تقف خلفه، داعيا فى نفس الوقت المنظمات والمؤسسات والهيئات المعنية بموضوع الحقوق والحريات إلى إدانة هذا الفعل الإجرامى، وكل ما يرتبط به من جهات وأشخاص وأفكار إجرامية ظلامية تقف بالضد من مبادئ وقيم الديمقراطية والعدالة والحرية فى عراقنا الجديد.
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مصر 365

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