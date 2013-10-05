قراقع: ربع الشعب الفلسطينى ضحية سياسة الاعتقالات الإسرائيلية المستمرة

دعا وزير شئون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إلى تحويل قضية الأسرى إلى عبء على الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها الأمنية وليس عبئا على المجتمع الفلسطينى، موضحا أن أكثر من ربع الشعب الفلسطينى هو ضحية سياسة الاعتقالات الإسرائيلية المستمرة.

وقال قراقع- خلال زيارته عددا من عائلات الأسرى فى محافظة طولكرم اليوم السبت- "علينا أن نخاطب الرأى العام الدولى ومؤسساته الإنسانية ونطالبهم بالتدخل نظرا لخطورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى لاسيما المرضى والمصابين حيث تحولت ساحة السجون إلى ساحات للموت البطىء".

وأضاف "حان الوقت لكشف الستار عن دولة إسرائيل كدولة فوق القانون مستهترة بحياة البشر وتحاول أن تخدع وتضلل العالم بأكاذيب مختلفة، وأن الحقائق داخل السجون وأقبية التحقيق مخيفة جدا".