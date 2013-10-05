الجامعة العربية ترفض تصريحات التشيك بشأن نقل سفارتها للقدس

أعربت جامعة الدول العربية عن استيائها للتصريحات التى أدلى بها رئيس جمهورية التشيك ميلوس زيمان بخصوص نيته نقل سفارة بلاده فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

واعتبرت الأمانة العامة للجامعة فى بيان صحفى أصدرته اليوم السبت، أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولى والشرعية الدولية وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهى الاتفاقيات القاضية بعدم الاعتراف بأية أوضاع تنجم عن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة.

كما اعتبرت الأمانة العامة للجامعة هذا التصريح خروجا على موقف الاتحاد الأوروبى الذى أكده فى العديد من المناسبات تجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة، كما يشكل أيضا رسالة سلبية تجاه مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية حاليا، والتى تتطلب من المجتمع الدولى ومن جميع الدول تشجيعها، وحث الطرفين على الإسراع فى التوصل إلى اتفاق ينهى الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويساهم فى حفظ الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة لطرح هذا الموضوع على اجتماع لمجلس الجامعة.