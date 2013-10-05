التشكيل – المحمدي أساسيا مع هال سيتي.. وجدو خارج القائمة

خرج محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي من قائمة مباراة فريقه أمام أستون فيلا يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف النمور أستون فيلا في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وعاد جدو للملاعب بعد خمسة أشهر غاب فيها بسبب الإصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم، عندما شارك مع النمور أمام هيديرسفيلد تاون ضمن كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

قبل أن يلعب جدو مباراة رديف هال ورديف هارتلبول يونايتد أحد فرق الدرجة الثالثة كاملة، والتي انتهت بالتعادل 1-1 كاملة.

ولكن يبدو أن ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي لم يقتنع بجاهزية جدو لخوض مباريات الدوري الإنجليزي.

فيما يحافظ أحمد المحمدي على موقعه في تشكيل الفريق.