مقتل 12 جنديا على الأقل في كمين عند نقطة تفتيش ليبية

كتب : رويترز منذ 34 دقيقة

قال مسؤولون أمنيون اليوم إن مسلحين قتلوا 12 جنديا ليبيا على الأقل في هجوم على نقطة تفتيش قرب مدينة بني وليد المعقل السابق لأنصار معمر القذافي.

وبعد عامين من الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في انتفاضة شعبية ما زالت الحكومة المركزية الهشة تكافح للسيطرة على الكتائب المتناحرة التي تسعى لكي يكون لها نفوذ في البلاد.

وقال علي شيخي، المتحدث باسم رئيس أركان الجيش، إن الكمين نصب على الطريق بين بني وليد وبلدة ترهونة حيث توجد نقطة تفتيش تابعة للجيش. وأضاف أن الجنود تعرضوا لإطلاق نار كثيف وأن بين 12 و15 جنديا قتلوا.

وقال ضابط بالجيش إن 15 جنديا قتلوا وأصيب خمسة في الهجوم الذي أرغم مسؤولين على إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى بني وليد.

ولم يذكر مسؤولون من هو المسؤول عن نصب الكمين. وتنشط قبائل متناحرة وكذلك جماعات إسلامية في غياب حكومة مركزية قوية والقوات المسلحة الليبية غير قادرة على إرساء الأمن بشكل كامل.