انقاذ صياد مواطن من الغرق في دبا الفجيرة

أنقذت العناية الإلهية الصياد المواطن " م، خ " في العقد الخامس من عمره من الموت المحقق غرقاً، بعدما اختفت آثاره عندما جرفت مياه البحر مركب الصيد الذي كان يستقله صباح اليوم على بعد 4 أميال بحرية، من ميناء ضدنا أثر سقوطه من على متنه.

وكان الصياد قد خرج في تمام الساعة السادسة صباحا للصيد في عرض البحر، وأثناء الرحلة أراد تنظيف معدات الصيد " القراقير" بماء البحر. إلا أنه زلت قدماه فاختل توازنه وسقط من أعلى سطح المركب في مياه البحر وجرفه التيار، ما حال دون أن يستطيع التثبت والصعود إليه مرة أخرى واللحاق بها عقب أن أبحر بعيدا. ومر مركب آخر في وقت الحادث حيث وجد المركب الجانح يجول وحيدا دون ربانه. وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وجمعية الصيادين بدباالفجيرة وخفر سواحل المنطقة عن الحادثة، وارسلت الجهات الرسمبة فور ابلاغها بالحادث قوارب الاستكشاف والإنقاذ، وبعد محاولات حثيثة تم العثور عليه بعد 3 ساعات من البحث على نحو 5 كيلومتر من خط الساحل، وتم إنقاذه بعدما وجد في حالة شديدة من التعب والإعياء.

ومن جانبه، دعاسليمان خميس رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة: مرتادي البحر وبالأخص الصيادين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في تعريض حياتهم للخطر، وذلك بالتزام معايير الأمن والسلامة ومنها اصطحاب مرافق أثناء الخروج في نزهة أو رحلة صيد في عرض البحر الى مسافة تصل إلى ميلين وذلك لدرء أي خطر محتمل قد ينتج عن الحوادث البحرية " كالغرق، أو انقلاب القارب، أو فقدانهم تحت أي سبب "، لما لذلك من أهمية قصوى وبالتحديد مع تقلبات الجو المفاجئة من أجل الاستجابة الفورية والتدخل السريع في تحديد الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الإنقاذ.

يذكر أن مدينة دبا لم تشهد العام الحالي أي حوادث غرق أو فقدان صيادين في عرض البحر.

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