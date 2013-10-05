تجنبي البودرة المضغوطة!

تسعى السيِّدات إلى إخفاء عيوب بشرتهن، وإلى الحصول على مكياج طبيعيّ المظهر، ممّا يجعل البودرة المائية هي الخيار الأنسب لمعظم السيدات، خصوصاً الفتيات، بسبب المظهر الطبيعي الذي يناسب وجوههنّ، والقادر على إخفاء عيوب الوجه، فيتركه صافياً من دون شوائب. ولكن ما هي البودرة المائية؟!

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البودرة المائية أو المضغوطة: عبارة عن مجموعة من الأكاسيد المضافة إلى البودرة، كي يتماسك قوامها؛ وبالتالي، هي عبارة عن بودرة + مياه = عجينة.

واستخدام هذه البودرة بشكل يومي بمثابة حشو لمسام الوجه الواسعة بعجين، ليتفاعل مع الأتربة وأشعة الشمس، ما يؤدي إلى تضرّر ببشرتك.

وعلى الرغم من أنّ العديد من السيِّدات يقمن بتنظيف بشرتهن مساء كلّ ليلة، إلا أنّ هذا التنظيف قد لا يكون بالعمق الكافي للتخلص من هذا المستحضر؛ فالتنظيف لن يتجاوز سطح البشرة، وبالتالي فإنّ باقي البودرة سيظلّ في داخل البشرة، وستكون النتيجة ما يلي:

1- قد ينتج من هذا الأمر ظهور العديد من الحبوب على البشرة. ولمن تعاني من الحبوب، فإن كميتها ستزداد بفعل هذه البودرة؛ وذلك بسبب امتصاص البشرة لها وقيامها بتوسيع مسامها.

2- ستظهر تجاعيد مبكرة على البشرة؛ لأنّ الوجه سيبقى جافاً ومشدوداً طوال النهار، وسيصاب بالارتخاء عند غسله؛ وبالتالي، فإنّ عملية الشدّ والارتخاء المتكررة للبشرة ستصيبها بالتجاعيد، إضافة إلى البقع التي قد تظهر بسبب البودرة وتفاعلها مع الأتربة الموجودة في الهواء.

3- إضافة إلى البقع التي قد تظهر بسبب البودرة وتفاعلها مع الأتربة الموجودة في الهواء.

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