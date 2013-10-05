سر كثافة رموش Jennifer Lawrence!

لزيادة كثافة رموشكِ، تنصح Jennifer Lawrence باتباع هذا التكنيك، الذي يزيد من كثافة رموشكِ، ويضيف إليها سمكاً جذاباً:

1- بداية، تنصح Lawrence بتمشيط الرموش بمشط أو فرشاة خاصَّة لفصل الرموش عن بعضها.

2- ضعي طبقة من الماسكرا العاديَّة، واتركيها حتى تجف، ثمَّ قومي بفصل الرموش عن بعضها بتمشيطها مرَّة أخرى بالفرشاة.

3- ضعي طبقة ثانية من الماسكرا المضادَّة للماء، وستلاحظين كثافة أكثر لرموشك.

كذلك لتحصلي على رموش طويلة قومي بالعناية بها في الليل حيث يمكنك استعمال الزيوت الطبيعيّة كزيت الزيتون والخروع واللوز...