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سر كثافة رموش Jennifer Lawrence!

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سر كثافة رموش Jennifer Lawrence! سر كثافة رموش Jennifer Lawrence!

لزيادة كثافة رموشكِ، تنصح Jennifer Lawrence باتباع هذا التكنيك، الذي يزيد من كثافة رموشكِ، ويضيف إليها سمكاً جذاباً:
1- بداية، تنصح Lawrence بتمشيط الرموش بمشط أو فرشاة خاصَّة لفصل الرموش عن بعضها.
2- ضعي طبقة من الماسكرا العاديَّة، واتركيها حتى تجف، ثمَّ قومي بفصل الرموش عن بعضها بتمشيطها مرَّة أخرى بالفرشاة.
3- ضعي طبقة ثانية من الماسكرا المضادَّة للماء، وستلاحظين كثافة أكثر لرموشك.
كذلك لتحصلي على رموش طويلة قومي بالعناية بها في الليل حيث يمكنك استعمال الزيوت الطبيعيّة كزيت الزيتون والخروع واللوز...

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سيدتي