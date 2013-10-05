لزيادة كثافة رموشكِ، تنصح Jennifer Lawrence باتباع هذا التكنيك، الذي يزيد من كثافة رموشكِ، ويضيف إليها سمكاً جذاباً:
1- بداية، تنصح Lawrence بتمشيط الرموش بمشط أو فرشاة خاصَّة لفصل الرموش عن بعضها.
2- ضعي طبقة من الماسكرا العاديَّة، واتركيها حتى تجف، ثمَّ قومي بفصل الرموش عن بعضها بتمشيطها مرَّة أخرى بالفرشاة.
3- ضعي طبقة ثانية من الماسكرا المضادَّة للماء، وستلاحظين كثافة أكثر لرموشك.
كذلك لتحصلي على رموش طويلة قومي بالعناية بها في الليل حيث يمكنك استعمال الزيوت الطبيعيّة كزيت الزيتون والخروع واللوز...
سر كثافة رموش Jennifer Lawrence!
لزيادة كثافة رموشكِ، تنصح Jennifer Lawrence باتباع هذا التكنيك، الذي يزيد من كثافة رموشكِ، ويضيف إليها سمكاً جذاباً: