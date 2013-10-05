النيابة العامة تبدأ التحقيق مع 5 متهمين بتشكيل خلية إرهابية وحيازة أسلحة وقنابل

بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 5 متهمين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا في إحدى المحافظات، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية والانضمام إليها، بهدف استعمال العنف ضد مؤسسات الدولة وارتكاب عمليات إرهابية وتخريبية ضد منشآت الدولة والمواطنين.

وضبط بحوزة المتهمين لدى إلقاء القبض عليهم، كميات من الأسلحة والقنابل الهجومية العسكرية والأسلحة النارية الآلية والذخائر والمفرقعات، حيث جرى ترحيلهم في أعقاب ضبطهم إلى النيابة المختصة للتحقيق معهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم تأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما ضمت قائمة الاتهامات حيازة المتهمين لأسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة مواد مفرقة ومتفجرات.