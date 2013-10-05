القوات المسلحة تهنىء الشعب بنصر أكتوبر على نغمات "خلي السلاح صاحي"

كتب : سهيلة حامد منذ 43 دقيقة

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على "فيس بوك"، مقطع فيديو يحمل عدة صور لانتصار حرب أكتوبر المجيد، على أغنيات "خلي السلاح صاحي"، "أحلف بسماها وبترابها".

كما وجهت في نهاية مقطع الفيديو، رسالة تهنئة للشعب المصري، "يسعد القوات المسلحة المصرية أن تتقدم إلى الشعب المصري العظيم، وأبنائه الأوفياء رجال القوات المسلحة: القادة والضباط وضباط الصف والجنود، بأحر التهاني وأسعد الأماني بالعيد الأربعين لذكرى السادس من أكتوبر المجيد، كما يشرفها أن تجدد عهدها بأن تظل على يقظتها ووعيها وعزمها وكفاءتها وسخائها في العطاء والفداء والتضحيات".

واختتمت بعبارة "كل عام ومصرنا الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة الأمينة الظافرة بخير وقوة وعزة وتقدم".