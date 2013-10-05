محمد ثروت: «ماسبيرو» لا يتجاهل أغنياتى الوطنية

كتب : هشام أمين السبت 05-10-2013 09:31

نفى المطرب محمد ثروت تقدمه بطلب إلى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإذاعة أغانيه الوطنية، الموجودة فى مكتبات «ماسبيرو»، التى تتعدى الـ50 أغنية، وتصلح لجميع المناسبات الوطنية، كما نفى تجاهل التليفزيون إذاعة أغانيه، حيث إنه يذيع أغنيته «برب طه والمسيح» بشكل دائم. وقال «ثروت»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن لم نستغل فترة حياتنا على أرض مصر، وننعم بالعيش المستقر عليها، سنندم وسيأتى الله بقوم يحبون مصر وتحبهم هى»، مؤكداً أنه على مر التاريخ قهرت مصر كل أعدائها فى الداخل والخارج، من أول «الهكسوس» وحتى «الإخوان»، وعلى المصريين أن ينتهزوا فرصة وجودهم على أرض مصر الآن، لعبور كل هذه الأزمات حتى لا تطول فترة التخبط وعدم الاستقرار. وعن مشاركته الدائمة بالأغانى الوطنية فى احتفالات أكتوبر السنوية، قال: «أنا سعيد بالنجاح الكبير لأغنية (برب طه والمسيح احموا مصر يا مصريين)، وأستعد لتسجيل وتصوير أغنية وطنية جديدة من كلمات بشير عياد ومن ألحانى».