المتحدث العسكري على راديو FM: الإرهابيون يحاولون بناء دولة الخلافة الإسلامية في سيناء

كتب : سهيلة حامد منذ 1 دقيقة

قال عقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن هناك العديد من التشابهات والاختلافات بين حرب أكتوبر وبين مايحدث الآن، مدللًا على ذلك بأن التشابه الحقيقي يتجلى في أننا بالفعل فى حرب، أما الاختلافات فهي الموقف الدولي وشكل الموقف الإقليمي والترابط بين مجموعة الدول العربية.

وأضاف خلال لقائه على راديو fm 9090، في أولى حلقات البرنامج الأسبوعي "لقاء السبت" مع معتزة مهاب، أن الإرهابيين هدفهم تفريغ سيناء للبدء عن إعلان دولة خلافة اسلامية، على حد قولهم".

وردًا على تساؤل حو كيفية مواجهة الإرهاب، قال المتحدث العسكري، أن أهل سيناء لهم مكانة فى قلوب واهتمامات الشعب المصري، حيث أن أهل سيناء هم حائط منيع، لذا فإن علاقتنا بأهالي سيناء مهم جدا، وتابع: "ضفر طفل من سيناء يساوي عندنا كتير، ونحن نضحي عشانهم".

وتابع بالقول، أن السيسي قال أننا لن نستمر فى استراتيجية رد الفعل وسنتحول لاستراتيحة الفعل، ومنذ بداية شهر سبتمبر بدأنا مداهمة البؤر الإرهابية في أماكنها، مضيفًا، "إننا لم نخرج من سيناء إلا بالقضاء على كل إرهابي يهدد الأمن القومي المصري".

وأضاف، نحن قطعنا شوطا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية وأثرنا فى قدراتهم بشكل كبير جدا، والفترة السابقة تم استغلالها في تجميع معلومات بالتعاون مع الشرطة المدنية، هناك حالة فى سيناء مختلفة بعد ثورة يناير، وبالتالي ليس لدينا معلومات عن طبيعة العناصر والتحركات، وبالتالي استغللنا الوقت في تجميع المعلومات عن أبرز العناصر وأماكنها وتحركاتها، ثم بدأنا في مداهمة البؤر الإرهابية".