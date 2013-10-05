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الطاهرة تحتفي بعيد ميلادها

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الطاهرة تحتفي بعيد ميلادها الطاهرة تحتفي بعيد ميلادها

اختارت الطاهرة حماميش، نجمة ستار أكاديمي، الاحتفال بعيد ميلادها في العاصمة المغربية الرباط، داخل أحد المطاعم الراقية، حيث دعت أصدقاءها وعدداً من معجبيها إلى مشاركتها "تورتة" الحفلة؛ فكانت اللمّة عائليّة، تميّزت بالحميميّة، وحضرها بعض الفنانين، كعبد العالي الغاوي وسعد لمجرد، تحديداً. وكانت "سيدتي" هي المجلة الوحيدة الحاضرة في هذا الاحتفال، حيث عبّرت الطاهرة عن سعادتها بتقاسم فرحة عيد ميلادها مع قراء "سيدتي"، في الوقت الذي هنّأت موقع "سيدتي نت" على الريادة التي حصل عليها، بفضل متابعته الاحترافيّة للأخبار، مشيرة إلى أنّ الموقع لا يبخل عليها بتتبّع نشاطاتها الفنية، أينما كانت، سواء في المغرب أو خارجه.
الطاهرة خصّت مجلة "سيدتي" بالشكر على اهتمامها ودعمها لها، خصوصاً في فترة مرضها. وفي المقابل، "سيدتي" تتمنى ـ بدورها ـ للطاهرة عيد ميلاد سعيداً وتألقاً دائماً.

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سيدتي