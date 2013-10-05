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الرئيس منصور يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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الرئيس منصور يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس منصور يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور

ترأس الرئيس عدلى منصور اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم بمناسبة الذكرى الاربعين لاتصارات اكتوبر المجيدة.

حضر الاجتماع القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق اول عبدالفتاح السيسى ورئيس الاركان الفريق صدقى صبحى وقادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة ” الدفاع الجوى والبحرية والجوية ” ، واعضاء المجلس من كبار قادة القوات المسلحة.

وقد هنأ المستشار عدلى منصور القوات المسلحة بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة ، واطمأن على جاهزية القوات المسلحة ، وتدارس الامور التى تتعلق بالامن القومى المصري.

أ ش أ

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