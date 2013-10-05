إصابة 5 من موظفي نيابة شرم الشيخ في انقلاب سيارة ونقل مصاب حالته خطيرة للقاهرة

أصيب خمسة من موظفي النيابة العامة بشرم الشيخ اثر انقلاب السيارة التي كانت تنقلهم من طور سيناء لشرم الشيخ من بينهم موظف اصابته خطيرة تم نقله بالطائرة للقصر العيني بالقاهرة.

تلقى اللواء “محمود الحفناوي” مدير امن جنوب سيناء بلاغ يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على بعد 15 كيلو من شرم الشيخ كان يستقلها 5موظفين من نيابة شرم الشيخ ينتقلون يوميا من الطور لشرم الشيخ بعد افتتاح محكمة شرم الشيخ.

مما اسفر عن اصابة كلا من “وائل ممدوح، وعبد الله محمد، و احمد عبد المجيد، ومحمد طه المحمدي” موظفين بنيابة جنوب سيناء ورامي محمود مجند سائق للسيارة.

بإصابات تتراوح ما بين جروح وكسور وتم نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي بينما تم نقل المصاب محمد طه الذى تعرض لقطع في الاوتار والشرايين بالطائرة لمستشفى القصر العيني لخطورة حالته.

وتبين من المعاينة الاولية والتحريات ان السيارة “سوزوكي” صغيرة كانت حرز لدى نيابة جنوب سيناء تم استخدامها لنقل موظفي المحكمة وانها غير صالحة وصغيرة دفعتها الرياح والهواء الشديد للانقلاب.

وقال عبد الله محمد احد المصابين ان جميع الموظفين الذين تم نقلهم من طور سيناء لنيابة شرم الشيخ متضررين ويتعرضون لخطر الموت حيث ان السيارة غير صالحة.

وقال احد موظفي النيابة انه لابد من تعيين موظفين لمحكمة شرم الشيخ جدد حيث لا يستطيع الموظفين الانتقال يوميا من طور سيناء لشرم الشيخ لمسافة اكثر من 200 كيلو.

ومن جانبه اكد الدكتور “محمد العشرى” مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى ان المصابين حالتهم مستقرة مشيرا الى ان معظم الاصابات تتراوح ما بين جروح وكدمات باستثناء حالة واحدة للمصاب محمد طه الذى اصيب بقطع فى الاوتار والشرايين لليد اليمنى وتم نقله بالطائرة للمستشفى القصر العيني وتنتظره سيارة اسعاف فى مطار القاهرة.

وتم اخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.