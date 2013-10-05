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دراسة: البحث على "جوجل" يضعف الذاكرة

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دراسة: البحث على "جوجل" يضعف الذاكرة دراسة: البحث على "جوجل" يضعف الذاكرة

كتب : أ.ش.أ السبت 05-10-2013 11:14

كشفت دراسة حديثة أن الإنترنت قد يجعلنا أكثر نسيانا، لأنه من الأسهل لنا بكثير أن نبحث عن المعلومة على محرك البحث الإلكتروني "جوجل".

وقامت الدراسة على أساس اختبار مدى معرفة البريطانيين في وقتنا الحالي بالأحداث التاريخية والأعوام التي وقعت فيها تلك الأحداث.

وتوصلت الدراسة، التي شملت ألفين من البالغين، أن أكثر من نصف عدد الخاضعين للدراسة أصبحوا أكثر نسيانا لدرجة أنهم لم يتذكروا في أي عام توفيت الأميرة ديانا، رغم أن وفاتها كانت في عام 1997، وليس من وقت طويل.

وأقل من الثلث عرف العام الذي سقط فيه حائط برلين، وتوصل 50% بالضبط للإجابة عن سؤال حول متى سار الإنسان على القمر لأول مرة.

ومن الملفت أن أربعة أشخاص من عشرة لم يعرفوا العام الذي حدث فيه هجوم إرهابي على مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وذكرت نسبة تصل إلى 87% من المشاركين في المسح أن "الاعتماد الكبير على الإنترنت جعلهم لا يبذلون جهدا في تذكر الأشياء، لأننا ببساطة يمكن أن نبحث عنها على الإنترنت".

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