كوريا الشمالية : لن نتخلى عن “النووي” مالم تتوقف أمريكا عن الأعمال العدائية

أكدت كوريا الشمالية اليوم السبت أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية أبدا مالم تتوقف الولايات المتحدة اولا عن أعمالها العدائية تجاهها.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن هذا الخطاب الفظ، المعتاد من كوريا الشمالية، جاء بينما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لبدء مناورات بحرية مشتركة مع كل من كوريا الجنوبية واليابان قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل.

جدير بالذكرأن حاملة الطائرات الأمريكية “جورج واشنطن” التي تعمل بالطاقة النووية سوف تشارك في هذه المناورات الروتينية ضمن قطع الأسطول البحري الأمريكي.

أ ش أ