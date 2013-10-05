مؤلفات عربية وكلاسيكية على هارب منال محيى الدين بالأوبرا

تقدّم عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين وفرقتها حفلًا فى السابعة مساء الثلاثاء 8 أكتوبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية .

أعدّت منال برنامجًا فنيًا متميزًا يضم نُخبة مُختارة من أشهر الأعمال العالمية الكلاسيكية لكبار المؤلفين بالإضافة إلي باقة من أعمال تراث الموسيقى العربية والمؤلفات المُعاصرة التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب لكلًا من محمد عبد الوهاب ، رياض السنباطى ، عمر خيرت ، فتحى سلامة والأخوين رحبانى .

الجدير بالذكر أن منال محيى الدين حصلت على جائزة الدولة التشجيعية هذا العام ، كما شاركت فى الفعاليات التى أقيمت على مسرح الشارع أثناء اعتصام وزارة الثقافة قبل ثورة 30 يونيو .

المعروف أن منال محي الدين بدأت دراسة آلة الهارب في سن العاشرة بكونسرفتوار القاهرة ، حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمى الألماني عام 1989 لاستكمال دراستها بالمدرسة العليا للموسيقى والفنون التعبيرية في فرانكفورت ، شاركت بالعزف مع العديد من فرق الأوركسترا منها أوبرا القاهرة ، القاهرة السيمفوني ، القاهرة الإحتفالى خلال مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ، قامت بالعزف في العديد من المحافل العالمية منها المهرجان المصاحب لافتتاح الجناح الجديد في متحف اللوفر بباريس ، ملتقى مبدعي المرآة في البحر المتوسط والبلقان في اليونان ، المؤتمر الأوروبي للهارب في أمستردام ( هولندا ) ، حفل افتتاح معرض الآثار المصرية بمتحف الفنون القومي بواشنطن عام 2002 كما شاركت كسوليست في تقديم الموسيقى التصويرية لعدة أفلام سينمائية ، تعمل حالياً أستاذ لآلة الهارب بقسم الوتريات بكونسرفتوار القاهرة .