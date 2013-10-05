وزارة التجارة تنفى استخدام الإخوان أتوبيسات المطابع الأميرية فى مظاهرات أمس

نفت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان رسمى اليوم، المزاعم التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام بالأمس، أن الإخوان المسلمين استقلوا أتوبيسا تابعا لهيئة المطابع الأميرية خلال مظاهرات أمس الجمعة، وهو ما يعد كذبا وتضليلا للرأى العام.

وأوضحت الوزارة أن الأتوبيس كان فى طريقه إلى مستشفى الشبراويشى بالدقى لمواساة رئيس الهيئة فى وفاة زوجته، والتى وافتها المنية بالأمس بالمستشفى، وهو أمر متعارف عليه فى جميع الجهات الحكومية، وتصادف مرور مظاهرات الإخوان فى نفس المنطقة، وهو ما استغله البعض فى نشر هذا الخبر الكاذب جملة وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة وأنه ليس من اللائق الزج بأسماء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بمثل هذه الشائعات المغرضة، والتى تؤثر سلباً على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها، وشددت على أهمية الرسالة السامية للإعلام، وطالبت كافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة، حيث إن نشر مثل هذه الأخبار من شأنها إحداث بلبلة بين جموع الشعب المصرى خاصة خلال الظروف الراهنة.