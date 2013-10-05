أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزارة التجارة تنفى استخدام الإخوان أتوبيسات المطابع الأميرية فى مظاهرات أمس

Google+ Print
وزارة التجارة تنفى استخدام الإخوان أتوبيسات المطابع الأميرية فى مظاهرات أمس وزارة التجارة تنفى استخدام الإخوان أتوبيسات المطابع الأميرية فى مظاهرات أمس

نفت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان رسمى اليوم، المزاعم التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام بالأمس، أن الإخوان المسلمين استقلوا أتوبيسا تابعا لهيئة المطابع الأميرية خلال مظاهرات أمس الجمعة، وهو ما يعد كذبا وتضليلا للرأى العام.

وأوضحت الوزارة أن الأتوبيس كان فى طريقه إلى مستشفى الشبراويشى بالدقى لمواساة رئيس الهيئة فى وفاة زوجته، والتى وافتها المنية بالأمس بالمستشفى، وهو أمر متعارف عليه فى جميع الجهات الحكومية، وتصادف مرور مظاهرات الإخوان فى نفس المنطقة، وهو ما استغله البعض فى نشر هذا الخبر الكاذب جملة وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة وأنه ليس من اللائق الزج بأسماء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بمثل هذه الشائعات المغرضة، والتى تؤثر سلباً على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها، وشددت على أهمية الرسالة السامية للإعلام، وطالبت كافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة، حيث إن نشر مثل هذه الأخبار من شأنها إحداث بلبلة بين جموع الشعب المصرى خاصة خلال الظروف الراهنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365