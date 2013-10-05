عمرو زكي يهدد بالرحيل عن السالمية بعد خلع ' بنطلونه ' في مطار الكويت

هدد الدولي عمرو زكي مهاجم السالمية الكويتي بفسخ تعاقده مع ناديه إذا لم يرد له حقه بعد تعرضه للإهانة في مطار الكويت بحسب ما جاء على لسانه.

فزكي المتألق مؤخرا مع السالمية قال أنه تعرض لتعامل غريب من مفتش الجمارك في مطار الكويت، وأخضعه لإجراءات تعسفية.

وسرد زكي الواقعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية: "كنت قادماً من دبي إلى الكويت وبعد الانتهاء من إجراءات الدخول وحمل حقائبي استعداداً للخروج من المطار فوجئت بأحد الأشخاص يربت بقوة على كتفي، ويطلب مني الوقوف وترك الحقائب جانباً حتى ينتهي من فحصها".

وتابع نجم الزمالك وويجان السابق "تركت له الحقائب، لكن استفزتني الطريقة الفظة التي تعامل بها معي، فحاولت أن أعرفه بنفسي وقلت له أنا عمرو زكي محترف في نادي السالمية، فتمتم ببعض الكلمات باللهجة الكويتية التي لم أفهمها، وطالبني بالتوجه معه إلى أحد المكاتب الخاصة، بعد أن لقنني درسا في كيفية التعامل مع مسؤولي الجمارك في مطار الكويت، وهو الأمر الذي أذهلني خصوصاً أنني التزمت الصمت تماماً".

وأضاف "حينما ذهبت معه إلى مكتبه تعامل معي بطريقة سيئة للغاية، وهنا حاولت إجراء اتصال بالشيخ تركي اليوسف رئيس النادي وعدد من مسؤولي النادي للتدخل بشكل سريع حتى لا تتفاقم الأزمة، إلا أنه أمسك الهاتف من يدي وألقى به أرضاً، قائلاً "إيه يعني تركي اليوسف، أنت بتهددني بتركي اليوسف، أنا لا أعرف أحداً بهذا الاسم".

وكشف زكي عن تدخل بعض رجال الأمن من المطار الذين حاولوا إنهاء الأزمة دون جدوى، وطالب موظف الجمرك من المهاجم المصري التوقيع على تعهد يؤكد عدم جلب أي نوع من المخدرات أو كاميرات المراقبة داخل حقائبه.

وتابع زكي "رفضت في بادئ الأمر التوقيع، وقلت له أمامك الحقائب، ويمكنك فحصها كما تشاء، لكنه أصر على موقفه الغريب، فقمت بالتوقيع على التعهد لإنهاء الأمر من دون مشاكل".

وواصل سرده "للأسف الشديد لم يتوقف الأمر عند التوقيع على التعهد فقط، بل وصل إلى مطالبتي بخلع بنطالي لتفتيشي، وهنا رفضت هذا الأمر لكنه أصر مجدداً، فسألته هل ستتحمل عاقبة تصرفاتك، فأجاب بنعم، وهنا خلعت البنطلون".

وأشار المهاجم الدولي إلى أنه سيتوجه إلى السفارة المصرية في الكويت يوم الأحد قبل الرحيل إلى القاهرة من أجل اتخاذ موقف رسمي بشأن الواقعة، مؤكدا أن مسؤولي السالمية وعدوه برد اعتباره.

وأتم زكي "لو لم أحصل على حقي وأرد اعتباري بالقانون سواء عن طريق السفارة المصرية أو مسؤولي نادي السالمية، فسيكون الرحيل عن النادي وانهاء عقدي أمرا لا مفر منه، فليس من المنطقي أن أكون سلبياً تجاه موظف تعمد إهدار كرامتي وأسكت".

وعاد زكي مؤخرا لمنتخب مصر مسجلا هدفا في الفوز على غينيا 4-2 في الجولة الأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات من تصفيات المونديال.

ويستعد الفراعنة لمواجهة غانا في المرحلة النهائية من التصفيات، وتستضيف كوماسي مباراة الذهاب يوم 15 أكتوبر الجاري.