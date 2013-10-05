مصرع 2 و ضبط 6 آخرين بتهمة تكوين خلية لتنفيذ تفجيرات في احتفالات أكتوبر

لقي 2 مصرعهما، خلال مداهمة اجهزة الأمن الوطني والبحث الجنائي بالقليوبية وكر خلية إرهابية خططت لإرتكاب أعمال تخريبية وإرهابية لاستهداف بعض المنشأت الحيوية والميادين خلال إحتفالات أكتوبر المجيدة، فجر اليوم، بحوزتها 3 بنادق آلي و5 خزن طلقات وطبنجة و4 قنابل شديدة الإنفجار بخلاف قنبلتين تم إطلاقهما علي القوات، وضبط 6 أخرين بحوزتهم مجموعة من المنشورات التحريضية ضد الجيش والشرطة.

تلقى اللواء “محمود يسري” مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين توافر المعلومات السرية لدي أجهزة الأمن الوطني بوجود خلية إرهابية تتخذ من المناطق العشوائية والنائية علي أطراف الخانكة وكرا لها وتخطط لإرتكاب بعض الأعمال التخريبية خلال إحتفالات أكتوبر.

تم تجهيز فرقة من العمليات الخاصة وضباط البحث الجنائي كما تم الإستعانة بخبراء المفرقعات وعددا من المدرعات وتم فرض طوق أمني حول المنطقة بعد التأكد من وجود كل أفراد الخلية داخل الوكر، وما إن داهمت القوات المكان حتي ألقي عليها قنبلة لم تسفر عن ثمة أصابات او خسائر في الأرواح، وبعد ساعة كاملة من تبادل إطلاق الرصاص سقط إثنين من أعضاء الخلية هما “سالم عبد العال سالم حسان” و شهرته “سالم أبورجلين ” و”أحمد محمد عبد اللطيف” بينما إالقي القبض علي كل من “محمد السيد عبد اللطيف” و اولاده “إسماعيل ورزق وأحمد واشرف محمد احمد عبداللطيف” أبن عم المتهمين وأحد اعضاء الخلية و”سيد أحمد سيد علي” من أسيوط.

تبين من التحريات أن أعضاء الخلية تلقوا تدريبات علي إستخدام الأسلحة الألية والقنابل والقيام بالأعمال الإرهابية تجاه المنشأت والأفراد وأنهم خططوا لسلسلة من العمليات والتفجيرات خلال إحتفالات أكتوبر داخل القاهرة الكبري.