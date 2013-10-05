بالصور .. المفتي : زيارة البابا لشيخ الأزهر تجسيدًا لروح الوحدة الوطنية

وصف الدكتور شوقى الدين علام، مفتى الديار المصرية لقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأنه تجسيد لروح الوحدة الوطنية التي نحياها في الشارع المصرى ولرفض كل أساليب الفتنة والفوضى في مصر.

> وقال علام في مؤتمر صحفى بمقر مشيخة الأزهر اليوم السبت: “مهما حدث من قبل مثيرى الفتنة، فإن أقباط ومسلمى مصر سيظلون يدا واحدة من أجل نهضة المجتمع ومستقبل أفضل لمصر”.

> وأكد علام أن انتصارات أكتوبر ترسخ دا

ئما المعانى السامية التي يحاول بعض مثيرى الفتنة إثارتها، مؤكدا أن زيارة البابا أتت لتهنئة المسلمين بعيد الأضحى وأيضا التهنئة بذكرى نصر أكتوبر.

> وأشار علام إلى أن ذكرى أكتوبر رسخت تلاحم الشعب المصرى والوحدة الوطنية التي نحتاج تدريسها لأبنائنا في المدارس والجامعات.

> وقال البابا تواضروس، في تصريح على هامش اللقاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بحث مع الطيب العديد من المحاور من أهمها سبل تحقيق نهضة مصر واستعادة صورتها الكبيرة أمام العالم، مبينا أن “هذه المناسبات والأعياد تعكس صورة مصر الحقيقية التي تجمع الشعب المصري مسلميه ومسيحييه ويربطهم نهر النيل ويجمع قلوبهم الوحدة والتسامح”.

> وأشار تواضروس إلى أن المسلمين والمسيحيين يعيشون في وحدة وطنية كاملة وتربطهم علاقات من خلال أنشطة بيت العائلة المصرية، وأن هذا اللقاء يعكس صورة مصر الحقيقية في عهدها الجديد وهي تسعى نحو مستقبل أفضل، على حد وصفه.

> وحضر اللقاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

> كما قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن “اللقاء اليوم يأتي في إطار سماحة الأديان السماوية وتلاحم النسيج الوطني الكامل الذي حقق لمصر انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث امتزج الدم المسلم والمسيحي مطالبا استعادة تلك الروح الوطنية من أجل نهضة الوطن”.