6 إبريل الجبهة الديمقراطية تهنيء شعب مصر بنصر أكتوبر وتطالب بتعديل “كامب ديفيد”

تقدمت جبهة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية فى بيان لها اليوم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة مرور 40 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة .

وأضافت الجبهة فى بيانها أن نصر أكتوبر سيبقى شعلة مضيئة فى أذهاننا ونورًا من الثقة والإرادة وشاهد على عظمة مصر وعظمة جنودها ، وسنظل نعتز بهذا النصر العظيم الذى يجسد ملحمة البطولة ووالشجاعة والفداء التى قدم فيها ابناء مصر البواسل أرواحهم فداء للوطن محققين نصراً غالياً علينا .

وطالبت الجبهة فى بيانها بإعادة النظر فى معاهدة ” كامب ديفيد ” بتعديلها أو إلغائها بسبب ما يحدث من انفلات أمنى وانتهاك صارخ للسيادة المصرية بموجبها ، متسائلة متى سيتم فرض السيطرة الكاملة لنا على سيناء دون شروط أو قيود وإلى متى سنسمح للإرهاب أن يستغل الفراغ الأمني فى سيناء فى تحقيق أهدافه القذرة – حسبما جاء في البيان .