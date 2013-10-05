بالصور: تكثيف أمني بجامعة أسيوط أثناء حضور وزير الرياضة لمناقشة رسالة دكتوراة

شهد محيط كلية التربية الرياضية بجامعة اسيوط تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين زيارة الكابتن طاهر ابوزيد وزير الرياضة والذي حضر اليوم السبت لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث يحي نور الدين عبد الظاهر.

هنأ ابو زيد المواطنين وجميع الحضور بانتصارات اكتوبر مؤكدا انه لولا انتصارات اكتوبر ما كنا هنا اليوم .

ومن جانب اخر وجه الكابتن طاهر ابوزيد اللوم علي الحكومات السابقة والتي تجاهلت الصعيد ورغم ذلك يكافح ابناء الصعيد من اجل التفوق والوصول الي اعلي المناصب القيادية.

يذكر ان الكابتن طاهر ابو زيد من ابناء محافظة اسيوط وانه قرر التوجه لزيارة مركز البداري حيث مسقط رأسه.