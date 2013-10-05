كريم عبدالعزيز مهنئًا القوات المسلحة بنصر أكتوبر: الجيش أكد عظمته عندما انحاز للشعب

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 13 دقيقة

هنأ الفنان كريم عبد العزيز، الشعب المصري بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر، قائلًا "أتوجه بتهنئة الأمة العربية والشعب المصري وقواتنا المسلحة بهذا النصر، الذي أبهر من خلاله الجيش المصري العالم أجمع.

وأضاف "ستظل هذه الذكرى العطرة مسطرة في التاريخ بحروف من نور، وقد أكد الجيش المصري عظمته عندما انحاز للإرادة الشعبية في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأكد أنه السند والعون للشعب المصري بكافة طوائفه؛ فتحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة العيون الساهرة على سلامة الوطن وأمنه وسدد الله خطى قادته نحو تنمية وتقدم مصرنا الغالية".