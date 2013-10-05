ضبط 32 بينهم 7 من الإخوان ببني سويف لاشتراكهم في أعمال تخريب بالمحافظة

تمكنت قوات الشرطة والأمن الوطني ببني سويف من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في أحداث 14 و15 أغسطس الماضي، إثر حملة شنتها فجر اليوم بمركز إهناسيا، أسفرت عن ضبط 32 من بينهم 7 من المنتمين لتنظيم الإخوان المحظور.

أعلن اللواء “إبراهيم هديب”، مدير أمن المحافظة أسماء المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم من خلال حملة أمنية أشرف عليها اللواء “زكريا أبو زينه”، مدير المباحث الجنائية وضباط فرع الأمن الوطني وهم “محمود شحاته عويس خليل” 51 عاما، مدرس بقرية شاويش، و “محمد جابر عبد اللطيف أبوزيد” 21 عاما، طالب من مدينة إهناسيا، و”محمود أبو الخير سيد فهيم” 35 عاما، فلاح من قرية ميانه، و”بشير نادي درويش” 39 عاما، إمام و خطيب مسجد بالأوقاف، و”كمال عبد الله تغيان” 54 عاما، فلاح، و “صالح عبد المنعم مهني” 58 عاما، مدرس، و”عادل سيد عبد المنعم مهني” 28 عاما، من المنتمين لتنظيم الإخوان المحظور.

تمكنت الحملة أيضا من ضبط 6 أشخاص صادرة ضدهم قرارات ضبط وإحضار من المحامي العام لاشتراكهم في أعمال التخريب وحرق المنشآت العامة وأقسام الشرطة وهم “وليد بدوي جوده” 36 عاما، عاطل، و”مصطفى عمار قناوي” 35 عاما، عاطل، و”طارق عبد الستار علي إمام” 34 عاما، من قرية معصرة نعسان، و”سليمان محمود ياقوت” 30 عاما، فلاح من قرية معصرة نعسان، و”رجب مصطفى محمد علي”، 24 عاما، عاطل من قرية ننا، و”أشرف أحمد محفوظ” 39 عاما، فلاح من مدينة إهناسيا، و”علي محمود عبد الجواد” 54 عاما، مزارع من مدينة إهناسيا، و”عرفه يونس عيد أبو العلا” 30 عاما، عامل من قرية بني هارون التابعة لمركز سويف.

أمر المستشار محمد بسيوني، المحامي العام لنيابات بني سويف بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.