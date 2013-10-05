محافظ الجيزة : فرق موسيقى عسكرية بالميادين بمناسبة انتصار أكتوبر

تنفذ محافظة الجيزة برنامجا للاحتفال بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة تشمل فرق موسيقى عسكرية تنتشر فى الميادين المهمة وتقوم بعروض موسيقية وإذاعة الأغاني الوطنية ابتهاجا بالذكري التي مر عليها 40 عاما بالإضافة إلى إذاعة البيانات العسكرية التي صاحبت بدء عبور القوات المصرية لقناة السويس.

وقال محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن إن “البرنامج يشمل أيضا افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والجماهيرية خلال هذا الأسبوع بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية للفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين”.

وأضاف أن “البرنامج يتضمن بعث رسالة شكر وعرفان لقواتنا المسلحة المصرية والشرطة تقديرا لجهودهما المبذولة فى القضاء على الإرهاب ودور القوات المسلحة فى حماية الشعب المصري”.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بحي العمرانية رافقه فيها اللواء محمود عشماوي نائب المحافظ ومحمود فوزي رئيس حي العمرانية تفقد خلالها أعمال الرصف التي تجرى حاليا بنطاق الحي حيث تفقد رصف شارع مبارك فى إطار الارتقاء بالمناطق الشعبية وتحسين مستوى الخدمة بها.

وأكد أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا برصف الطرق الداخلية والشوارع المرورية المهمة من خلال خطة الرصف بأحياء المحافظة للعام المالي الجاري، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناطق العشوائية ورفع كفاءتها لتخفيف المعاناة على المواطنين.

وقال المحافظ إن “شارع مبارك كان من الشوارع الترابية وتم رصفه بطول 1 كيلومتر وعرض 7 أمتار بتكلفة إجمالية مليون جنيه ويخدم منطقة الكوم الأخضر وهى من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسيكون ذا مردود واضح لتسهيل الحركة المرورية لكونه يربط شارع العمدة بشارع عز الدين عمر”.

وأضاف أن “الاعتمادات المخصصة لخطة الرصف بحي العمرانية هذا العام تبلغ 5 ملايين جنيه ويعد شارع مبارك من الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية بالحي للعام المالي 2013/2014″.

وشدد المحافظ على الاهتمام بأعمال النظافة فى شارعي الهرم وفيصل وكذلك تشديد الرقابة على المخابز البلدية والاهتمام برغيف الخبز وإنارة شارع الثلاثيني وإصلاح جميع المطبات والحفر فى الشارع.

ومن جانبه، أوضح رئيس حي العمرانية محمود فوزي أن خطة الرصف مدرج بها 44 شارعا، منهم 23 شارعا يتم رصفه ببلاط الإترلوك بدلا من الرصف حيث أن شوارعها يقل عرضها عن 6 أمتار بالإضافة إلى 21 شارعا سيتم رصفهم بالأسفلت مشيرا إلى أنه تم تركيب بلدورات كبيرة على جانبي الشارع لعمل أرصفة للمشاة.

أ ش أ