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مادونا: تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السكين في بداية مشواري الفني

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مادونا: تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السكين في بداية مشواري الفني مادونا: تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السكين في بداية مشواري الفني

كتب : إنجي رأفت السبت 05-10-2013 11:36

كشفت المطربة مادونا أنها تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السكين فوق سطح أحد المباني، في بداية مشوارها الفني بولاية نيويورك.

وقالت مادونا، في حوار صحفي بمجلة "Harper's Bazaar" الأمريكية، إن سنواتها الأولى في ولاية نيويورك كانت من أصعب الفترات في حياتها، حيث تعرضت للسطو تحت تهديد السلاح 3 مرات، وبعدها حادثة الاغتصاب من قبل مجهولين.

وأضافت أنها قررت أن تقاوم كل الضغوطات التي تعرضت لها، وأن تستكمل مشوارها الفني.

وأوضحت مادونا أنها لم يكن لديها أصدقاء في نيويورك، وبالرغم من صعوبة ذلك إلا أنه ساعدها على التركيز في عملها بشكل أفضل.

وشرحت مادونا الصعوبات التي تعرضت لها في نيويورك، وصعوبة ظروفها المادية في البداية، وصرحت بأنها من الممكن أن تطرح ألبوما جديدا في 2014.


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مادونا على غلاف مجلة Harper's Bazaar

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ON Sport

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