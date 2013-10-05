سمير غانم: "المعزول" تفوق على كل فناني الكوميديا

غانم: حلمي ومكي نجوم الارتجال في الوقت الحالي.. وعادل إمام هو الزعيم

كتب : سهيلة حامد منذ 38 دقيقة

أكد النجم الكبير سمير غانم، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "قُصر الكلام" على شاشة "MBC مصر"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي تغلب عليه في الكوميديا، وقال "مرسي كان له جمهوره الخاص الذي يصفق لكل ما يقول دون أي تفكير".

وقال غانم إنه أعجب بثبات العسكريين أثناء خطاب مرسي؛ حيث أشاد بالفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم، وأضاف الفنان الكوميدي، قائلًا: إن مصر الآن تعيش حالة من الضياع والشباب منشغل بالسياسة عن العمل في الوقت الحالي.

وأضاف النجم الكوميدي أن بناته هم أغلى ما عنده وأنه لا يمكنه التفكير في الحياة من دونهم، كما أكد أنه لم يتدخل في قرار ابنتيه بالاتجاه إلى عالم التمثيل، وأضاف أنه سعيد جداً بابنته دنيا سمير غانم، التي اكتشف جمال صوتها بالصدفة البحتة في صغرها.

وقال غانم إنه لم يخطئ في قراره بتجاهل الأدوار الجادة طوال مشواره الفني، وقال إن الفنان أحمد حلمي وأحمد مكي يستحقان أن يكونا نجوم الارتجال في الوقت الحالي، وقال إن الفنان محمد سعد فنان ذو شخصية مميزة وقادرة على التلون ولديه قدرة على اصطناع الحول بشكل مبهر، مشيرًا إلى أن "الزعيم" الوحيد في مجال الفن المصري هو عادل إمام ولا يوجد زعيم غيره.

وأضاف أن الفنان محمد هنيدي لديه خفة دم تلقائية شديدة وأنه نجح في تقديمه لفوازير رمضان، ولكنه أكد أن الفوازير انتهت من بعده هو ونيللي وشريهان، واصفًا إياهم بالأجدر على تقديم فوازير رمضان.

وأضاف النجم الكوميدي أن السبكي يسير في الطريق الصحيح بدليل الإقبال الكبير على أفلامه من قبل الجمهور، وقال إن تمثيله لشخصية "سمير غانم" الذي يجسد دور الفنان الكبير، الذي انحصرت عنه الأضواء في فيلم "تتح" قرار صائب وأشاد به الكثير من النقاد.