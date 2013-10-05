السترة التي يرتديها الجميع في هوليوود

في عرض "Givenchy" لخريف وشتاء 2013-2014، ظهرت سترة سوداء تزيِّنها رسومات الشخصيَّة الكرتونيّة "بامبي"، وقد لفتت الأنظار عندما ارتدتها الوجه الإعلاميّ للدار Amanda Seyfried في صور الحملة الإعلانيَّة للخريف.

وفي عرض موسم ربيع وصيف 2014 قبل أيَّام، اكتشفنا مدى شعبيَّة وانتشار هذه السترة بين نجمات هوليوود، حيث ظهرت بها نجمتان من بين الحضور، وهنَّ: Lily Collins , وAnna Dello Russo ، كما ظهرت بها الممثِّلة Elle Fanning على غلاف مجلَّة "Miss Vogue".

وقد كانت الطفلة North West ابنة النَّجمة Kim Kardashian آخر من تصل يديه إلى هذه السترة، فقد حصلت على نسختها الخاصَّة منها كهديَّة من الدار، وفقاً لما نشرته والدتها على مواقع التَّواصل الاجتماعيّ مؤخراً.

شاهدي صور سترة "Givenchy" الشَّهيرة، وأخبرينا إن كنتِ على استعداد لشرائها بمبلغ $1,375 دولار.