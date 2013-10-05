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أمريكا تتسلم المواطن التونسي نزار طرابلسي لمحاكمته

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أمريكا تتسلم المواطن التونسي نزار طرابلسي لمحاكمته أمريكا تتسلم المواطن التونسي نزار طرابلسي لمحاكمته

كتب : أ ش أ السبت 05-10-2013 11:09

قالت وزارة العدل الأمريكية إن واشنطن تسلمت المواطن التونسي نزار طرابلسي من بلجيكا بعدما أمضى هناك عقوبة بالسجن عشر سنوات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، أن طرابلسي يواجه اتهامات بالتآمر لقتل أمريكيين بالخارج والتآمر لاستخدام أسلحة للدمار الشامل ودعم منظمة إرهابية أجنبية.

ومن جانبه، قال متحدث باسم ممثلي الادعاء، إن طرابلسي أنكر التهم الموجهة إليه خلال جلسة استماع، ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى الاثنين القادم في التهم المنسوبة لطرابلسي والذي يمكن أن يواجه حكما بالسجن مدى الحياة إذا أدين بالاتهامات الموجهة إليه.

وكان طرابلسي أدين من قبل محكمة بلجيكية عام 2003 بالتخطيط لمهاجمة قاعدة كلاين بروجل الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعاون مع تنظيم القاعدة.

وألقي القبض على طرابلسي، الذي يبلغ من العمر 43 عاما، بعد يومين من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 من سبتمبر2011.

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