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رئيس شركة المياه بسوهاج ينفي حدوث خسائر بشرية بعد انهيار حوض صرف صحي

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رئيس شركة المياه بسوهاج ينفي حدوث خسائر بشرية بعد انهيار حوض صرف صحي رئيس شركة المياه بسوهاج ينفي حدوث خسائر بشرية بعد انهيار حوض صرف صحي

شركة المياه و الصرف الصحي بسوهاج

أكد اللواء “مهندس محمود نافع” رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فى تصريح خاص لوكالة “اونا” للأخبار غرق حوالي 200 فدان من الأراضي الزراعية المستصلحة والمزروعة بمختلف المحاصيل الزراعية، بعد أن غمرتها مياه الصرف الصحي، نتيجة حدوث إنهيار جزئي بحوض الموازنة المغذي للغابة الشجرية والتابع لمحطة مياه الصرف الصحي لمركز طما والملاصق لقرية حاجر مشطا التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

فيما نفى حدوث أى خسائر فى الأرواح أو المنازل، و أكد انة جارى الآن حصر و تحديد التلفيات التى حدثت نتيجة هذا الانهيار، و أكد ان شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج سوف تلزم الشركة المنفذة للمشروع وهى شركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم سابقا” بسداد التعويضات اللازمة لأصحاب الأراضى التى تضررت نتيجة الحادث والمقنن اوضاعهم بالجهات الحكومية، نظرا لان هذا الحوض الذى حدث بة الانهيار ما زال فى مدة سريان الضمان الفنى الخاص به “الضمان العشرى”.

و أضاف “نافع” ان هناك عدد كبير من اللودارات والأجهزة والمعدات الفنية بدأت فور وقوع الحادث في العمل على محاصرة المياه ومنع تسربها للمنازل و السيطرة علي الموقف.

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