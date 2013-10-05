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داء القطط يسبب التخلف العقلى والعمى للجنين

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داء القطط يسبب التخلف العقلى والعمى للجنين داء القطط يسبب التخلف العقلى والعمى للجنين

تسمع السيدات كثيرا عن ما يسمى بداء القطط وخطورته أن يصيب المرأة الحامل ووضعه على الجنين والذى قد ينتقل للحامل عن طريق البراز لذا ينصح معظم الأطباء بالحذر خلال فترة الحمل حتى لا تتعرض المرأة لأى مشاكل صحية وحول هذا المرض، يوضح الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا يمكن للحامل أن تصاب بهذا المرض إذا لامست بيدها مكان مشيت من خلاله قطة أو تناولت لحوم دون أن تطهوها جيدا مصابة بتلك الجرثومة.

وتكمن خطورة تلك العدوى بأنها من الممكن أن تسبب ولادة طفل مصاب بالإجهاض وقد تنتقل له العدوى مباشرة وقد تؤدى لإصابته بالتخلف العقلى وداء القطط يتطلب الانتباه حتى لا تصاب الأم الحامل بذلك الداء الذى يؤثر على الحامل وجنينها ويسبب لها المشاكل الصحية ويمكن للمرأة التى تعانى من ضعف المناعة أن تقوم بإجراء اختبار دم حتى تكتشف ما إذا كانت مصابة بداء القطط أم لا مع ضرورة ارتداء القفازات والحرص على غسل اليد باستمرار للمحافظة على النظافة الشخصية لذا لابد من العناية بصحة الأم الحامل حتى لا تكون عرضة للأمراض التى تؤثر على جنينها تأثيرا سلبيا ولا مانع من الاهتمام بتقوية جهاز المناعة حتى تقى الأم طفلها من أى مخاطر صحية.
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