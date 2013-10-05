ناصر الصالح: دعمت يارا وأتبنّى نجم السعودية القادم

صرّح الملحن ناصر الصالح أنّه وخلال مسيرته الفنية الطويلة، دعم العديد من الأصوات الشابة في السعودية والخليجية والعربية، وتابع: دعمت الكثير من المواهب الشابة ومنهم المطربة اللبنانية يارا والعراقية شذا حسون والمغربية دنيا بطمة وغيرهم.

ووصف المطرب السعودي الشاب محمد المشعل بـ"صاحب الصوت الفلتة"، وأنه حديث الساعة، معتبراً أنه من نفس فئة الأصوات الجميلة للفنانين محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله، وتوقع أن يكون نجم السعودية القادم، مبيناً أنه قدم له أغنية "خلهم عنك" مؤخراً مع الشاعر خالد المريخي وأنهما يعملان على تقديم عمل جديد قريباً.

وأضاف: المشعل كان تحت رعايتي فنياً وإنتاجياً، وتبنيته وهو صغير في السن، فيما اكتشفه الفنان الراحل صالح الشهري، ولكن الظروف حالت دون ظهوره، أما الآن فنحن في طور التحضير لأول ألبوم غنائي له.

ولفت الصالح أنه بصدد التجهيز للعديد من الاعمال التي ستجمعه مع باقة من نجوم الخليج والعالم العربي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"