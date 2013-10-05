أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ناصر الصالح: دعمت يارا وأتبنّى نجم السعودية القادم

Google+ Print
ناصر الصالح: دعمت يارا وأتبنّى نجم السعودية القادم ناصر الصالح: دعمت يارا وأتبنّى نجم السعودية القادم

صرّح الملحن ناصر الصالح أنّه وخلال مسيرته الفنية الطويلة، دعم العديد من الأصوات الشابة في والخليجية والعربية، وتابع: دعمت الكثير من المواهب الشابة ومنهم المطربة اللبنانية يارا والعراقية شذا حسون والمغربية دنيا بطمة وغيرهم.
ووصف المطرب السعودي الشاب محمد المشعل بـ"صاحب الصوت الفلتة"، وأنه حديث الساعة، معتبراً أنه من نفس فئة الأصوات الجميلة للفنانين محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله، وتوقع أن يكون نجم السعودية القادم، مبيناً أنه قدم له أغنية "خلهم عنك" مؤخراً مع الشاعر خالد المريخي وأنهما يعملان على تقديم عمل جديد قريباً.
وأضاف: المشعل كان تحت رعايتي فنياً وإنتاجياً، وتبنيته وهو صغير في السن، فيما اكتشفه الفنان الراحل صالح الشهري، ولكن الظروف حالت دون ظهوره، أما الآن فنحن في طور التحضير لأول ألبوم غنائي له.
ولفت الصالح أنه بصدد التجهيز للعديد من الاعمال التي ستجمعه مع باقة من نجوم الخليج والعالم العربي.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً