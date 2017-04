Gina Gershon تتحول إلى نسخة من Donatella Versace

فيلم House Of Versace يحكي قصة رحلة مصمّمة الأزياء Donatella Versace، وكيف اهتمّت ببيت الأزياء الشهير Versace، بعد وفاة شقيقها Gianni Versace.

الفليم مقتبس من مقال نشر في "Wall street Journal"، تحت عنوان:

House of Versace: The Untold Story of Genius, Murder, and Survival

وجاءت في المقال قصّة Donatella التي دخلت إلى دائرة الضوء بعد مقتل شقيقها Gianni Versace بطريقة مأساوية، وأصبحت هي المسؤولة عن إمبراطورية Versace.

وكان النقاد حول العالم قد سخروا من Donatella في البداية، إذ وقعت ضحية الإدمان والمخدرات، وكادت تجرّ الشركة إلى الإفلاس، لكنّها، بمساعدة عائلتها، دخلت مركز إعادة التأهيل، لتعود للسيطرة على الدار برؤيتها الخاصّة، ولتبني أقوى بيوت الأزياء تأثيراً في العالم.

تلعب دور المصمّمة الشهيرة في الفيلم الممثلة Gina Gershon التي أمضت ساعات طويلة على كرسي المكياج حتى تقارب الشبه بينها وبين Donatella.

وللوهلة الأولى لا يُمكننا التفريق بين المرأتين، فخبراء التجميل حوّلوا Gershon إلى شقراء، وزادوا حجم شفتيها بحشو أسفل الشفة العليا بالقطن.

وأكدت خبيرة التجميل Kathy Kelso أنّها لم تستخدم أطرافاً اصطناعية، بل استخدمت تقنيّات الظلال وتسليط الأضواء لتجعل أنف Gina شبيهاً بأنف Donatella.

وأوضحت Gershon أنها أرادت أن تكون صادقة بمراحل حياة Donatella الجسدية على مرّ السنين.

يُذكر أنّ أبطال فيلم House Of Versace هم:

Colm Feore في دور Santo Versace

Enrico Colantoni في دور Gianni Versace

Raquel Welch في دور Aunt Lucia