في حلقته الأولى:"السلطان محمد الفاتح" يفشل أمام السلطان سليمان

في حلقته الأولى التي بثت مساء الاثنين الماضي على قناة D التركية، لم ينجح مسلسل "السلطان محمد الفاتح" الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل التركي محمد عاكف الأكورت الشهير بجودت آغا، في منافسة السلطان سليمان ونيل شعبية واسعة مثله، حيث بدأت الحلقة الأولى بالتعريف عن الشخصيات وبمحاولة إغتيال فاشلة للسلطان محمد الفاتح الذي يكشف مؤامرة تسميمه عبر مفارش السرير قبل نومه بثوان قليلة.

وظهر السلطان محمد الفاتح في مرحلة النضوج لا في مرحلة الشباب، وخلت الحلقة من مشاهد الحب والرومانسية بينه وبين زوجته والجواري الموجودات في القصر.

ولم يكن وضع شريكته بالبطولته الممثلة جمزي أوزتشيليك التي تؤدي دور السلطانة زهرة خاتون بأفضل منه، فافتقرت إلى الأنوثة الطاغية التي تمكّنها من منافسة أنوثة بطلة "حريم السلطان" لثلاثة مواسم مريم أوزيرلي، بل بدت شخصيتها قوية ومسيطرة لا رقة فيها.

ولم تحظ حلقته الأولى في التصنيف الأسبوعي بمرتبة منافسة لـ"حريم السلطان" المتقدم عنه إحصائياً رغم أن عرض السلطان محمد الفاتح يسبق عرض "حريم السلطان" بيومين في تركيا.

ولم يعرف بعد إن كانت أحداثه ستتصاعد وتكون أكثر تشويقاً لجذب أكبر عدد من المشاهدين الأتراك، خاصةً بعد محاولة شركته المنتجة الإيحاء بوجود قصص عاطفية مشوقة بطلاتها نساء جميلات في حياة السلطان محمد الفاتح، بهدف إثارة إهتمام العرب والأجانب لعرضه على قنواتهم المحلية، بعد فشل المسلسل التاريخي "أرض العثمانيين" في منافسة "حريم السلطان" محلياً وعالمياً، ما أدّى إلى إيقاف موسمه الثاني في تركيا لفشله جماهيرياً رغم انضمام الممثل والمغني التركي الشهير أوزجان دنيز إليه.

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