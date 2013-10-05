الحاويات تتصدر السفن العابرة قناة السويس

كتب : إنجي هيبة منذ 2 دقيقة

تصدرت سفن الحاويات السفن العابرة المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم.

صرَّح بذلك طارق حسنين، المتحدث الرسمي بهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى عبور 45 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 2,629,845 ألف طن، حيث عبرت 25 سفينة ضمن قافلة الشمال بإجمالي حمولات بلغت 1,641,207 ألف طن، فيما عبرت 20 سفينة ضمن قافلة الجنوب بإجمالي حمولات بلغت 988,638.

كما تصدرت APL RAFFLES حاويات سنغاورة الجنسية، قافلة الشمال والقادمة من المملكة المتحدة، والمتجهة إلى سنغافورة بإجمالي حمولات بلغت 159,492 ألف طن، وتصدرت HYUNDAI SPEED حاويات ليبيرلية والقادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا بإجمالي حمولات بلغت 146,514 ألف طن.